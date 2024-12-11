الامارات | رسمياً.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034 فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأعلن رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو القرار بعد مؤتمر غير اعتيادي افتراضي، وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 وآخر لتنظيم 2034، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وستشهد كأس العالم 2030، المقامة في ثلاث قارات وست دول هم المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغوي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

واستضافت أوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل بينما تستضيف البرتغال وباراغواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وبعدها بأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة التي تقام كل أربع سنوات، وذلك بعد 12 عاما من استضافة جارتها قطر لنسخة 2022.

وفي عام 2023، أعلن "الفيفا" أن كأس العالم 2034 ستقام في منطقة آسيا أو أوقيانوسيا، وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة دعمه للملف السعودي.

وكانت أستراليا وإندونيسيا قد دخلتا أيضا في محادثات بشأن تقديم عرض مشترك، لكنهما انسحبتا.

وأعلن "الفيفا" في 2023 أن العرضين المقدمين لاستضافة البطولتين سيكونان بالتزكية.

