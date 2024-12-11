شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في أولى مباريات دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

في الخامسة مساءً يحل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ضيفاً على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الرابعة.

ويقع الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم، الإسماعيلي وحرس الحدود إلى جانب، بيراميدز والاتحاد السكندري.

وحرص الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم على مراجعة المباريات السابقة لحرس الحدود في الدوري، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق، قبل اللقاء المرتقب.

بينما على الجانب الآخر، يبحث حرس الحدود بقيادة محمد يوسف عن تصحيح المسار في بطولة كأس الرابطة، خاصة بعد البداية المضطربة في الدوري، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار خلال الأربع جولات الأولى من البطولة.

وكان فريق مودرن فيوتشر توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.