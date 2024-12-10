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الاتحاد السكندرى يبحث عن ظهير أيمن فى يناير

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:51 م

يبحث نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ورغم تعاقد الاتحاد مع كريم يحيى قادما من نادي الداخلية قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، في ظل عدم قناعة المدرب القبرصي بإمكانيات اللاعب.

ويعتمد بابا فاسيليو على مصطفى إبراهيم لاعب الوسط في مركز الجبهة اليمنى لسد العجز في هذا المركز، حيث يجيد إبراهيم اللعب في عدة مراكز مثل وسط الملعب وقلب الدفاع والجبهة اليمنى.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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