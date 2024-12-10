شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن ظهير أيمن فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ورغم تعاقد الاتحاد مع كريم يحيى قادما من نادي الداخلية قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، في ظل عدم قناعة المدرب القبرصي بإمكانيات اللاعب.

ويعتمد بابا فاسيليو على مصطفى إبراهيم لاعب الوسط في مركز الجبهة اليمنى لسد العجز في هذا المركز، حيث يجيد إبراهيم اللعب في عدة مراكز مثل وسط الملعب وقلب الدفاع والجبهة اليمنى.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.