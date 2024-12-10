شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دفاعية لـ زيزو فى الزمالك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على منح تعليمات دفاعية لـ أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق، من أجل اتباعها خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة.

وتحدث الجهاز الفنى للزمالك مع زيزو، حول ضرورة التركيز على الجوانب الدفاعية لسد المساحات التى توجد خلفه، خاصة أن مواجهة المصرى ستكون فى غاية الأهمية والصعوبة.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى أقيمت أمس الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات الجولة الثالثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي التى ستقام في السادسة مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر باستاد برج العرب.

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم من العروض التى تلقاها أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث اتفقوا على بقاء اللاعب وعدم رحيله، خاصة أنه من القوام الأساسي ومن العناصر التي لا غنى عنها. وينتظر مسئولو نادى الزمالك الوقت المناسب لفتح ملف تجديد عقد اللاعب، خاصة أنه على رأس أوليات الإدارة، فضلاً عن أن هناك أكثر من لاعب سيتم التجديد له مثل دونجا، عبد الله السعيد، وحمزة المثلوثى.

الزمالك يحسم مصير عروض زيزو قبل الميركاتو الشتوى