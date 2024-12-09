دوري أبطال أوروبا: فينيسيوس جونيور متاح لمواجهة أتالانتا بحسب أنشيلوتي

الرياص - اسماء السيد - بيرغامو (إيطاليا) : ألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، الى إمكانية عودة جناحه البرازيل فينيسيوس جونيور للمشاركة في المواجهة المرتقبة ضد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة الثلاثاء في برغامو.

وكان من المتوقع غياب فينيسيوس حتى نهائي كأس انتركونتيننتال التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الحالي بعد معاناته من تمزق في العضلة الخلفية الشهر الماضي لكن أنشيلوتي كشف بأن البرازيلي متاح لمباراة اتالانتا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "فينيسيوس في حالة جيدة لكن يتعين علينا اتخاذ القرار لاحقا. اعتقد انه من المهم جدا ما يقوم به خلال التدريبات".

وتابع "لكن لدينا ايضا رودريغو العائد ايضا وبيلينغهام جيد ايضا".

ورحب لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بإمكانية عودة زميله البرازيلي بقوله "استمتع دائما باللعب الى جانب فينيسيوس، رأينا مدى تصميمه على خوض المباراة، من الرائع بالنسبة الينا انه قادر على اللعب غدا. بطبيعة الحال، يعود القرار بالدرجة الاولى بمشاركته من عدمها الى كارلو انشيلوتي لكن يستطيع دائما تقديم شيء ما".

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة لا سيما بأنه يواجه مضيفه الذي فاز في مبارياته التسع الاخيرة في الدوري الإيطالي (رقم قياسي في تاريخ النادي)، ولم يدخل مرماه سوى هدف وحيد في خمس مباريات في دوري الأبطال.

اعترف انشيلوتي بذلك بقوله "ستكون مباراة متطلبة. أتالانتا في فورمة رائعة وتطور مستواه كثيرا منذ مباراة الكأس السوبر" الاوروبية التي جمعت الفريقين في مطلع الموسم الحالي وانتهت بفوز ريال مدريد.

وتابع "فازوا بالعديد من المباريات وينافسون بقوة على ارضية الملعب. لدينا فرصة لحصد النقاط ويتعين علينا استغلال مباريتنا القارية الثلاثة المتبقية".