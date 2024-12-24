ريال مدريد: سئمنا من العودة في الثالثة فجرا!

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الاستياء في ريال مدريد، بسبب توقيت خوض المباريات الخارجية خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، يشعر الملكي باستياء من خوض المباريات الخارجية في الساعة 9:00 مساءً، وبدأ الأمر يُطرح بسخرية داخل الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من أصل 13 مباراة خاضها ريال مدريد خارج ملعبه هذا الموسم، جاءت مباراتان فقط قبل الساعة التاسعة، إحداها كأس الإنتركونتننتال.

وأوضحت أن أداء الرياضة في الليل يحمل معه تأثيرات سلبية غير منتشرة بشكل واسع في المجتمع، فقد أعرب، قبل بضع سنوات، نجم التنس ألكسندر زفيريف بشكل علني عن استيائه من البطولات التي تجبر اللاعبين على المنافسة حتى وقت متأخر.

وأفادت بأن هذا المنطق يتكرر بهدوء في عالم كرة القدم، حيث إن كل اللاعبين تقريبًا يتشاركون هذا الشعور، لكن حتى الآن لم يُعبر عنه علنًا. ومع ذلك، بدأ ريال مدريد يفكر جديًا في طرح الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في ريال مدريد: “لقد سئمنا من العودة إلى مدريد في الساعة الثالثة صباحًا بعد كل مباراة خارجية، إذا حالفنا الحظ، وفي اليوم التالي، علينا التدريب!”.

وأضاف المصدر: “إذا كان من الصعب بالفعل الراحة مع جدول المباريات المزدحم، تخيل الوضع مع هذه الأوقات، لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نعتبر هذا الوضع طبيعيًا، لكنه ليس كذلك”.

وأكدت الصحيفة أن المشكلة تتجاوز أعضاء النادي، حيث إن اللاعبين أنفسهم يعترفون بصعوبة التكيف مع ديناميكية اللعب بالساعة التاسعة مساءً، وأن هذا يؤثر على النوم والراحة.

ووصل الأمر لدرجة أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قلل من حدة التدريبات في اليوم التالي للمباريات الليلية.

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