شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد هليوبوليس فى الجولة الأخيرة بالدور الثانى من دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأخيرة من الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و وادى دجلة مع العبور وسموحة مع أصحاب الجياد والصيد مع دلفى بالمجموعة الأولى، بينما يلتقى الطيران مع سبورتنج و المقاولون مع الشمس والمعادى مع الزهور ضمن المجموعة الثانية .

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وكان من المقرر ان تقام هذه المباراة اليوم الجمعة و لكن تم تقديمها بقرار من الجهاز الفنى لدخول اللاعبات فى معسكر استعدادا لبطولة العالم بالصين .