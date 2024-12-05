شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 – 12 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو وانتر ميامى

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو وانتر ميامى

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى ومعه ، كلاً من : بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وانتر ميامى الأمريكى.

كاف يخطر الزمالك بإسناد مباراة المصرى في الكونفدرالية لـ طاقم تحكيم جزائرى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد مرتجي: فخور بتمثيل الأهلى بقرعة كأس العالم للأندية.. ونسعى لاسعاد جماهيرنا

أعرب خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي عن سعادته بتمثيل الأهلي في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام ‏حالياً في مدينة ميامي بالولايات ‏المتحدة الأمريكية، بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة والعديد من الشخصيات ‏والرموز ‏الرياضية العالمية.‏

جوميز يقرر ضم محمد حمدى لقائمة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ضم محمد حمدي لاعب الفريق لقائمة مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية.

يورتشيتش يصطحب 24 لاعباً فى قائمة بيراميدز لمواجهة دجولبيا المالي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

إيقاف 4 حكام من مباراة الزمالك وغزل المحلة لأجل غير مسمى

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إيقاف 4 حكام من طاقم مباراة غزل المحلة و الزمالك في الدوري الممتاز بسبب الصور المنتشرة لهم مع إحدى الشركات بملابس التحكيم ونشر هذه الصور على فيسبوك.

دخول ناشئ غزل المحلة العناية المركزة بعد فقدانه الوعى بالملعب

نقلت سيارة إسعاف اللاعب إسلام معوض والذى يبلغ من العمر 19 عاما، أحد لاعبى قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة لمستشفى شركة مصر للغزل والنسيج لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، بعد توقف عضلة قلبه نتيجة بلع لسانه إثر تعرضه لتصادم خلال مباراه فريقه مع فريق القناة بدورى الناشئين.

مجلس الوزراء يجدد الثقة في وليد عبد الوهاب مديرا تنفيذيا لاستاد القاهرة

احتفلت الصفحة الرسمية لاستاد القاهرة، بتجديد الثقة في وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد، بعد تجديد الثقة فيه لفترة أخرى.

سفير مصر بموزمبيق يستقبل بعثة المصري بعد وصولها إلى مابوتو

وصلت بعثة النادي المصري إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حيث تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.