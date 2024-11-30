شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي والبنك بالدوري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقر إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى، على حضور مباراة فريقه أمام البنك الأهلى غداً ببطولة الدوري المصري من المدرجات لدعم زملاؤه واخماد نيران أزمته الحالية داخل القلعة الحمراء.

واعتذر إمام عاشور بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب إمام عاشور على منشور له على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد منى، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

وتابع: "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل".

وأتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء ستاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدى اعتراضه بعد المباراة أثناء تواجده فى استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته فى مران الفريق باليوم التإلى اعتراضا على عدم مشاركته فى مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة فى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.