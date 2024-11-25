شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري مرتبط بقرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وسموحة في بطولة الدوري المصري لم يتم تأجيلها حتى الآن، بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة الأهلي الأفريقية أمام شباب بلوزداد، وعدم وصول إخطار من الكاف بموعدها.

وتناولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن مباراة الأهلي وسموحة المقرر لها 22 ديسمبر المقبل فى بطولة الدوري قد تم تأجيلها بسبب ارتباط الأهلي بمباراة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لليوم السابع، فى حال إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد باستاد القاهرة يوم 22 ديسمبر المقبل، بشكل رسمي، سيتم تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري.

وتم تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بسبب مشاركة الأحمر فى كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) يوم 14 ديسمبر، وحال فوز الأهلي سيلعب نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر أيضا.

ويستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام باستاد القاهرة.