شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الاتحاد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلى وأطالب بالعدالة التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

عبّر محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن رضاه من أداء لاعبيه أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

وأكد مصيلحى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن مباراة الأهلى والاتحاد السكندري شهدت جدلاً تحيكميا، لافتاً إلى أن الحكم محمد معروف أدار ثالث مباراة على التوالي بين المارد الأحمر وسيد البلد.

وطالب رئيس نادي الاتحاد السكندري بالعدالة التحكيمية في المباريات، مضيفاً: "أبارك لجماهير الاتحاد السكندرى والجهاز الفني واللاعبين التعادل أمام الأهلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري NILE".

وواصل: "جماهير الأهلى معترفة بركلة جزاء مستحقة للاتحاد السكندري في لقطة يحيى عطية الله وهى بالفعل كذلك وكرة حسين الشحات ركلة جزاء صحيحة".