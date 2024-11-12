شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يخسر من المغرب 5 - 1 فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب المغرب للناشئين، على منتخب مصر بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين اليوم الإثنين فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، والتى تستضيفها المغرب.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين، تشكيل المنتخب أمام المغرب، وجاء التشكيل كالتالى: عمرو عادل فى حراسة المرمى، محمد البنداري وحمزة الدجوي وأدهم فريد وآدم محمد وباسل مدحت ومحمد أنس وبلال عطية وأنس رشدي وإبراهيم النجعاوي وعبد العزيز الزغبى.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائرى فى الجولة الثانية بالتصفيات يوم الخميس المقبل.

ويترأس البعثة إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.