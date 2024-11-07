شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يغادر مباراة الأهلي و زد للإصابة والسولية يشارك بدلاً منه والان مع تفاصيل الخبر

غادر رامي ربيعة مدافع الأهلي مباراة فريقه أمام زد المقامة بإستاد الجبل الأخضر في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز ، للإصابة وشارك بدلاً منه عمرو السولية.

وخرج رامي ربيعة ملعب المباراة في الدقيقة 64 مُتأثراً بهذه الإصابة ، وتُشير النتيجة حالياً إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين وأن كانت الخطورة الأكبر لصالح فريق زد ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 51 ، وتعرض رامي ربيعة لإصابة غادر على أثرها اللقاء وشارك عمرو السولية بدلاً منه.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يضم تشكيل زد كلاً من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد أن خاض مباراة واحدة تمكن خلالها من تحقيق الفوز، حيث سجل خلالها خمسة أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين. في المقابل، يحتل فريق زد إف سي المركز الثامن برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض مباراة واحدة انتهت بالتعادل دون أن يسجل أي أهداف أو يستقبل أهدافًا.