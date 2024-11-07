الامارات | دبي تستضيف أول بطولة بيسبول في الشرق الأوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي، اليوم، بطولة «عرب كلاسيك» أول بطولة بيسبول في الشرق الأوسط، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، في ملاعب «ذا سفنز» بدبي، بمشاركة منتخبات: الإمارات، السعودية، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال، فلسطين، بنغلاديش، أفغانستان. وينظم البطولة «بيسبول يونايتد»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومجلس الإمارات للكريكيت.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي علي البلوشي، ومدير أول «تحدي دبي للياقة» يعقوب محمد.

ويخوض منتخب الإمارات للبيسبول أولى مبارياته عند الواحدة من ظهر اليوم، أمام منتخب الهند، فيما تنطلق منافسات البطولة عند الثامنة صباحاً حيث تلعب أفغانستان مع الهند، تليها في الـ10:30 صباحاً مباراة بنغلاديش مع باكستان، كما يخوض منتخب السعودية مباراته مع منتخب سريلانكا في الثالثة والنصف عصراً.

وتم إنشاء استاد خاص بالبطولة الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط داخل ملاعب «ذا سفنز».