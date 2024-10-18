من هو أفضل كابتن للجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُفاضل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بين 3 لاعبين من أجل اختيار أفضلهم وتعيينه قائدا للفريق بالجولة الثامنة، ويمكنه تحقيق عوائد هجومية ضخمة.

وإذا كنت واحدًا من 73 بالمائة من المديرين الفنيين في فانتازي الذين يمتلكون إيرلينج هالاند (15.4 مليون جنيه إسترليني)، فإن قرار شارة القيادة يبدو سهلا نوعا ما في الجولة الثامنة.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي 10 أهداف خلال الجولات السبع الأولى ويواجه نادي ولفرهامبتون الذي استقبل 21 هدفًا، وهو أكثر الفرق استقبالا للأهداف حتى الآن.

وعلى الرغم من أن كول بالمر (10.8 مليون جنيه إسترليني) يتقاسم صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر حصدا للنقاط برصيد 67 نقطة مع هالاند، إلا أن الإحصائيات تُظهر إمكانات نجم مانشستر سيتي التي لا مثيل لها في تسجيل الأهداف.

وسدد هالاند 35 كرة، منها 31 تسديدة داخل منطقة الجزاء و23 على المرمى، وهي كلها أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي هذا الموسم.

ومع ذلك، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الآخرين الذين يتمتعون بالشكل والأرقام التي تشير إلى أنهم قادرون أيضًا على تحقيق نجاح في الجولة الثامنة.

من هم أفضل البدائل لهالاند في قيادة الفريق؟

تشير الإحصائيات إلى أن بوكايو ساكا (10.1 مليون جنيه إسترليني) هو البديل الأفضل لهالاند لشارة القيادة.

ويتقاسم ساكا لاعب أرسنال صدارة الترتيب مع بالمر من حيث المشاركة في الفرص المحققة للتسجيل أو المواقف التي من المتوقع أن يسجل فيها اللاعب، هذا الموسم، برصيد 15 لكل منهما.

ومن المتوقع أن يعود ساكا وزميله في الفريق كاي هافرتز (8.3 مليون جنيه إسترليني) من الإصابة لزيارة آرسنال إلى بورنموث.

وسجل الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، (9.8 مليون جنيه إسترليني)، 10 أهداف في ثلاث مباريات على أرضه قبل زيارة وست هام يونايتد، ومعدله البالغ 9.3 نقطة في المباريات على أرضه مماثل لمستوى ساكا.

وفي هذه الأثناء، يواجه زميل سون في الفريق برينان جونسون (6.6 مليون جنيه إسترليني) فريق هامرز في أفضل حالاته خلال مسيرته، حيث سجل الويلزي في سبع مباريات متتالية للنادي والمنتخب.

وكان أداء ليفربول وتشيلسي ممتازًا في الهجوم قبل مواجهتهما على ملعب أنفيلد يوم الأحد، حيث حصل الريدز على 28 فرصة خطيرة، وهو أعلى رقم في الدوري، بينما جاء إجمالي أهداف ضيفهم البالغ 16 هدفًا في المركز الثاني بعد 17 هدفًا لمانشستر سيتي.

ومن المفترض أن يشجع ذلك مالكي محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني) ولويس دياز (8 مليون جنيه إسترليني) وكول بالمر (10.8 مليون جنيه إسترليني) هذا الأسبوع.

وحقق صلاح 10 نقاط أو أكثر في أربعة مناسبات خلال سبع مباريات، بينما بلغ متوسط ​​دياز 11 نقطة في المباراة الواحدة خلال ثلاث مواجهات له على ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وارتفعت ملكية صانع ألعاب تشيلسي بالمر إلى ما يقرب من 50 في المائة على خلفية 17 و25 نقطة هذا الموسم.

وحقق أولي واتكينز لاعب أستون فيلا (9.1 مليون جنيه إسترليني) نجاحًا كبيرًا خارج أرضه أمام مضيفه فولهام في الأسبوع الماضي، حيث سجل هدفين ليجمع 13 نقطة.

واتكينز هو المهاجم الأكثر تسجيلًا في فانتازي على مدار آخر أربع جولات، حيث حصل على 32 نقطة، وذلك بفضل أربعة أهداف وتمريرة حاسمة.

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي: