شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها يحيى الدرع لاعب فريق فيزبرم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض يحيى الدرع للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في أحد مباريات فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد أثناء مواجهة فيديركا الدنماركي التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ليغادر الملعب ويتم نقله للمستشفى.

وكان يحيى الدرع قد توج منذ أيام قليلة بلقب بطولة كأس العالم للأندية مع فيزبرم للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت فى الأراضي المصرية، بالعاصمة الإدارية.