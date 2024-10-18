شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين حمد إبراهيم ولاعبى الإسماعيلى فى ثانى أيام معسكر قطر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي استعداداته للموسم الجديد، تحت الإدارة الفنية لحمد إبراهيم، حيث دخل الفريق في معسكر غلق بدولة قطر، وانطلق معسكر الفريق أمس الأربعاء، وسط حالة من التركيز الكبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الفريق عمله اليوم، الخميس، بكل جدية منذ الصباح الباكر بحثا عن استغلال المعسكر الاستغلال الأمثل قبل انطلاقة الموسم الجديد.

بدأ اليوم بمران صباحي، في تمام التاسعة داخل أحد قاعات فندق الإقامة، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وخوضهم لعدة تدريبات استشفائية.. عقب نهاية المران، تناول اللاعبين وجبة الإفطار ثم حصلوا على راحة، قبل العودة للعمل من جديد.

وفى الثالثة عصرا تناول اللاعبين وجبة الغذاء، ثم عقد حمد محاضرة فنية باللاعبين، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية بالإضافة إلى منح اللاعبين لبعض المهام المطالبين بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

عقب نهاية المحاضرة، توجه الفريق إلى جامعة قطر، لخوض المران المسائي، الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، والذي شهد حضور عصام عبد العال، نجم الإسماعيلي السابق الذي حرص على استقبال البعثة منذ وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

استمر المران لمدة ساعتين، وشهد حالة من التركيز الكبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الجمل الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

عقب نهاية المران، توجه اللاعبين إلى أحواض الثلج لخوض بعض الجلسات الاستشفائية، تحت إشراف الجهاز الطبي، ثم عاد الفريق إلى فندق إقامته لناول وجبة العشاء.