شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من حراسة مرمى الفريق خلال بطولة السوبر المحلى التى تقام بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

وزادت فرص عواد في حراسة مرمى الفريق بعد تأكيد جوميز للجهاز المعاون له أن عواد لديه الكثير من الخبرات في المباريات الهامة، وهو ما ظهر في مباراة السوبر الأفريقي وتألقه خلال ركلات الترجيح، بالمباراة التي انتهت بتتويج الفرق باللقب الأفريقي على حساب الأهلى.

وتضم قائمة الزمالك في السوبركلا من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك، مصطفى الزنارى، جيفرسون كوستا.

نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك-أحمد عبد الرحيم إيشو،

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.