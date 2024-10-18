شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على وضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم المقبل.

وتجرى رابطة الأندية قرعة كأس الرابطة بجانب قرعة الدورى السبت المقبل فى مشروع الهدف "مجمع المنتخبات الوطنية" بالسادس من أكتوبر.

وقبل انطلاق النسخة الرابعة، توج فريق سيراميكا بآخر لقبين على حساب زد وطلائع الجيش، ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، بينما حصد فريق سيراميكا لقبي النسخة الثانية والثالثة.

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.