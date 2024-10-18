شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يرفع الحمل البدنى للاعبى غزل المحلة قبل انطلاق الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على وضع برنامج بدنى خاص للاعبى الفريق لرفع الكفاءة لديهم قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وعاد الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات على ملعبه أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي، وتغيير أنظمة الري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في المجال، ومن المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز بعد أن أقام الفريق 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحمد عيد عبد الملك



بن حمودة والجزار



بن حمودة



تدريبات غزل المحلة



خالد الاخميمى



مران بدنى