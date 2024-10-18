شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم الإيفوراى عبد العزيز كوليبالى لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

وقّع اللاعب الإيفوراى عبد العزيز كوليبالي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 5 سنوات، حيث يعتبر أحد أهم المواهب الصاعدة، وتنافس على ضمه عدد كبير من الأندية، إلا أن العلاقة المتميزة بين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم واللاعب حسمت الصفقة لمصلحة قلعة الفلاحين.

ويلعب كوليبالى فى مركزى الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وجاء التعاقد معه ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم الفريق بالمواهب الشابة وإعداد جيل قوى من اللاعبين الواعدين.

ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز بعد أن أقام الفريق 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.