شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن دفع مستحقات الغانى أشمبونج وإنهاء ملف القضية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك دفع مستحقات الغانى بنجامين أتشمبونج لاعب الفريق الكروي السابق وإنهاء ملف القضية بالكامل.

وكتب أدهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "×": "الحمد لله، قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين اتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل".



عمرو أدهم

فى سياق مختلف ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز من أجل حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات. وشرح جوميز بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعداداً لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الخميس، وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، شهدت التركيز على تطبيق الجوانب الفنية، وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين باستمرار.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي. وقام لاعبو الفريق بتسديد ركلات الترجيح على الحراس محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.