بعد قرار حسام حسن.. الزمالك يسابق الزمن لمشاركة دونجا في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، لتجهيز نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة.

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خروج دونجا من معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وخضع دونجا لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية وأثبتت استمرار معاناته من الإجهاد فى العضلة الخلفية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف محمد أسامة طبيب المنتخب، من أجل تحديد موقفه من التواجد مع الفريق في بطولة السوبر، في ظل احتياج الجهاز الفني لجهوده.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.