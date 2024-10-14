شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات اتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:14 م

تقدم أيمن على عودة عضو مجلس إدارة اتحاد السلة بأوراق ترشحه لانتخابات اتحاد السلة على مقعد العضوية.



ونشر أيمن على عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ترشحه على العضوية ضمن قائمة مجدى أبو فريخة.



وتقدم الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، رسميا بأوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد للفترة الجديدة خلال الدورة الانتخابية من 2024 وحتى 2028.

وحرص الدكتور مجدي وقائمته على تقديم كافة الأوراق المطلوبة بشكل رسمي، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

وكان الدكتور مجدي قد استقر في وقت سابق على القائمة الخاصة به التي ستخوض الانتخابات وجاءت كالتالي:

الرئيس: الدكتور مجدي أبو فريخة

نائب الرئيس: الكابتن محمد فتحي

الأعضاء:

الكابتن حمدي المناعي، الكابتن أيمن علي إبراهيم، اللواء أحمد إسكندر، الدكتور مصطفى فوزي، المستشار محمد محرم، الدكتورة داليا العرابي، الكابتن خالد مصطفى.

ويسعى الدكتور مجدي أبوفريخة وأعضاء القائمة لاستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة داخل الاتحاد المصري للسلة والنهوض باللعبة وتقديم كافة سبل النجاح للمنتخبات الوطنية المختلفة.

يذكر أن أبوفريخة قد عقد في وقت سابق مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خوض الانتخابات والكشف عن القائمة النهائية للأعضاء وحرص وقتها على التواصل مع وسائل الإعلام والتحدث عن خطته القادمة داخل الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأكد أعضاء القائمة خلال المؤتمر الصحفي أنهم سيسعون بكل جهدهم لتحقيق ما يفيد اللعبة في مصر والاستمرار في تحقيق نتائج مميزة على كل المستويات والعودة مجددا إلى تسيد قارة أفريقيا من جديد.