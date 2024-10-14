فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الاثنين 14 أكتوبر، عدد من المباريات المهمة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلاقي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه ألمانيا منافسه هولندا في نفس البطولة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 أكتوبر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

أذربيجان ضد سلوفاكيا - 7 مساء - beIN SPORTS 3

جورجيا ضد ألبانيا - 7 مساء - beIN Sports 1

فرنسا ضد بلجيكا - 9.45 مساء - beIN Sports 2

إستونيا ضد السويد - 9.45 مساء - beIN SPORTS 7

إيطاليا ضد الكيان الصهيوني - 9.45 مساء

البوسنة ضد المجر - 9.45 مساء - beIN SPORTS 5

ألمانيا ضد هولندا - 9.45 مساء - beIN Sports 1

أيسلندا ضد تركيا - 9.45 مساء - beIN Sports 3

أوكرانيا ضد جمهورية التشيك - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

ويلز ضد مونتينيجرو - 9.45 مساء - beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية

كينيا ضد الكاميرون - 4 عصرا

جامبيا ضد مدغشقر - 5 مساء

توجو ضد الجزائر - 7 مساء - beIN Sports 2

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا - 7 مساء

ناميبيا ضد زيمبابوي - 7 مساء

إسواتيني ضد موزمبيق - 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

أسوان ضد كهرباء إسماعيلية - 3.30 عصرا

ديروط ضد الترسانة - 3.30 عصرا

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات - 3.30 عصرا

المنصورة ضد السكة الحديد - 4 عصرا

وادي دجلة ضد لافيينا - 6 مساء

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