شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يقترب من اللحاق بقائمة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم الدبيس لاعب الأهلي من اللحاق بقائمة فريقه المسافرة إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والذي يستهله الأهلي بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري.

وخرج كريم الدبيس من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يعود اللاعب إلى حسابات السويسري عقب اجتهاده في التدريبات وتنفيذ تعليمات المدرب وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعب خلال مشاركاته السابقة مع الأهلي.

وكان كريم الدبيس قريبا من الانضمام إلى نادي سيراميكا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن رفض كولر التفريط في اللاعب وفضل البقاء في قائمة الفريق نظرا لحاجة إلى جهوده في الفترة القادمة.

ويعد كريم الدبيس هو البديل الأول للمغربي يحيى عطية الله في الوقت الحالي، خاصة مع إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي، وتحول عمر كمال للعب في الجبهة اليمنى بعد إصابة محمد هاني، وهما الثنائي اللذين شاركا في مركز الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بدلا من كريم الدبيس.