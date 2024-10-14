هل يتم إلغاء كشف المنشطات في السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إلغاء كشف المنشطات، في بطولة السوبر المصري التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق بطولة السوبر المصري، يوم 20 أكتوبر الحالي، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأكد اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي، أنه لا صحة لإلغاء كشف المنشطات في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل، على أن يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، ويواجه الفائز من المباراة الأولى بالفائز من المباراة الثانية في النهائي.

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