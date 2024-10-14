شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13- 10- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد، الموافق 13 - 10- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: سفر المنتخب إلى موريتانيا لمواجهة منتخب المرابطين، واستئناف الأهلي تدريباته بعد 24 ساعة راحة وخسارة الزمالك من زد وديا.

الأهلى يخوض "تراى ماتش" الثلاثاء فى ختام تجاربه الودية قبل السوبر المصرى

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي "تراي ماتش" يوم الثلاثاء المقبل بين كل اللاعبين وبمشاركة عدد من اللاعبين الشاب، في آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

بيراميدز يخسر أمام كونيا سبور بهدف دون مقابل وديا استعدادا للسوبر المحلى

انتهت مباراة نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي الودية، بفوز نادي كونيا سيور بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما 60 دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

مران الأهلي.. محاضرة لـ كولر وتدريبات متنوعة استعدادًا للسوبر‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد وديتى إيسترن كومبانى وزد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً، الاثنين، ليستأنف فريق الزمالك تدريباته الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

الزمالك يخسر من زد 3 - 2 وديًا قبل السوبر المصرى

خسر فريق الزمالك أمام نظيره زد بنتيجة 3 - 2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.

برنامج تأهيلى للزنارى من 4 لـ7 أيام ويرافق بعثة الزمالك فى السوبر المصرى

حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاصا لمصطفى الزناري مدافع الفريق، بعدما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

الأهلي يستبعد ثلاثي الشباب من رحلة الإمارات لخوض السوبر المصري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استبعاد ثلاثي الشباب "محمد عبد الله وسمير محمد ومصطفى أبو الخير" من قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.