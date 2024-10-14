شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدعم صفوفه بضم حسين السيد قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:04 م

أعلن النادي المصري البورسعيدي، رحيل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق وانضمامه إلى صفوف نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي المصري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل الشكر للنجم حسين السيد لما قدمه مع النسور ونتمنى له التوفيق في القادم".

وانضم حسين السيد إلى صفوف نادي سيراميكا لمدة 3 مواسم، واللاعب يغادر القاهرة مساء اليوم للانضمام لمعسكر سيراميكا استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري.

ويستعد فريق سيراميكا لملاقاة فريق الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل في الإمارات.