شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 13 - 10- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد، الموافق 13 - 10- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: سفر المنتخب إلى موريتانيا لمواجهة منتخب المرابطين، واستئناف الأهلي تدريباته بعد 24 ساعة راحة وخسارة الزمالك من زد وديا.

الأهلى يخوض "تراى ماتش" الثلاثاء فى ختام تجاربه الودية قبل السوبر المصرى

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي "تراي ماتش" يوم الثلاثاء المقبل بين كل اللاعبين وبمشاركة عدد من اللاعبين الشاب، في آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

بيراميدز يخسر أمام كونيا سبور بهدف دون مقابل وديا استعدادا للسوبر المحلى

انتهت مباراة نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي الودية، بفوز نادي كونيا سيور بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما 60 دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

المقاولون يخطف فوزا غاليا من الداخلية بهدفين مقابل هدف فى اللحظات الأخيرة

حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

مران الأهلي.. محاضرة لـ كولر وتدريبات متنوعة استعدادًا للسوبر‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد وديتى إيسترن كومبانى وزد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً، الاثنين، ليستأنف فريق الزمالك تدريباته الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

منتخب مصر يتجه إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهة المرابطين الثلاثاء

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن متجهة إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام بالمغرب.

الزمالك يخسر من زد 3 - 2 وديًا قبل السوبر المصرى

خسر فريق الزمالك أمام نظيره زد بنتيجة 3 - 2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.