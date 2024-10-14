شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الإثنين في دوري المحترفين.. معروف لدجلة ولافيينا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:32 م

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباريات الإثنين، فى دورى المحترفين، في إطار منافسات الأسبوع الثاني.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:

المنصورة مع السكة الحديد: يدير اللقاء محمد عبد الحفيظ ويعاونه كل من محمد سعيد ومحمد خالد عيد مساعدين، وإسلام قماش حكما رابعا.

بترول أسيوط مع وي: يدير اللقاء علاء صبري ويعاونه كل من كيرلس نزيه وهشام صبري مساعدين، ومحمود رشدي حكما رابعا.

ديروط مع الترسانة: يدير اللقاء عبد الرحمن صالح، ويعاونه كل من أحمد صالح وأسامة هشام مساعدين، وطارق عبد السلام حكما رابعا.

أسوان مع كهرباء الإسماعيلية: يدير اللقاء عمرو عابدين ويعاونه كل من محمد أحمد حسين ومحمد صلاح مهران مساعدين، وهيثم الشريف حكما رابعا.

وادي دجلة مع لافيينا: يدير اللقاء محمد معروف ويعاونه سمير جمال وشريف عبدالله مساعدين، ومحمد عبد العزيز حكما رابعا.