" عبدالحفيظ شاهد".. السيد حمدي يتساءل كيف رحل من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، أسباب رحيله من القلعة الحمراء، مؤكدا أنه لم يفتعل أي أزمة طوال مسيرته مع المارد الأحمر.

قال سيد حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا أعلم حتى هذه اللحظة سبب رحيلي عن الأهلي، الأسباب لم تعلن ولم يصارحني أحد".

وأوضح: "انتقلت لعدد من الأندية بعد رحيلي من الأهلي، لعبت في المقاصة موسمين ثم انتقلت إلى المصري ولم أشارك تحت قيادة حسام حسن بعدها انتقلت إلى فريق الداخلية".

وأضاف:"ما تردد عن رحيلي من الأهلي بسبب عدم التزامي غير صحيح بالمرة على مدار تاريخي لعبت 3 مواسم كاملة مع الأهلي ولم افتعل أي مشكلة مع لاعب أو مدرب وشاهد على ذلك سيد عبد الحفيظ".

وأتم تصريحاته: "كنت ملتزم في التدريبات وعندما انتقلت لصفوف الأهلي كنت نجمًا وهداف لفريق بتروجت ومتواجد في منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة".