"تمنيت عقوبة مادية".. سويلم يتحدث عن غياب الأهلي عن كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، كواليس اجتماع الرابطة الذي شهد صدور قرار بعدم مشاركة الأهلي في كأس مصر، بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة السابقة.

وقال ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة المحور: "الخطيب لم يتحدث عن عدم مشاركة الأهلي في الكأس بالاجتماع، فقط قال إن الإدارة ملتزمة بتطبيق اللوائح، والبطولة من دون الأهلي والزمالك صعبة".

وأضاف: "ورأينا الوضع مختلفا بمشاركة زد وبيراميدز، وقلت أتمنى أن تكون العقوبة على الأهلي مادية لأنه اعتذر ولم ينسحب، وهذه وجهة نظري، وكان من الطبيعي ألا نكمل الكأس في ذلك التوقيت من الموسم الماضي".

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