مي كساب تكشف سبب غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي كساب قرارها النهائي بشأن مشاركتها في في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر برنامج "عرب وود"، لقاء مع مي كساب، عبر موقع "انستجرام"، والتي حسمت فيه قرار مشاركته في "العتاولة 2"، وقالت: "عشان نقفل الموضوع ده تماما.. أنا اتفقت مع المخرج أحمد خالد موسى في آخر أسبوع تصوير لمسلسل العتاولة الجزء الأول، أنا مش هكون موجودة في العتاولة 2".

وأضافت: "شخصية عائشة أدت كل اللي عليها في الجزء الأول، وأنا كـ ممثلة عملت كل ألوان التمثيل في الدور ده، مفيش حاجة جديدة ممكن أقدمها في العتاولة 2".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

ويواصل المخرج أحمد خالد موسى استعداداته وتحضيراته لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة".

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

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