المصري نوي ليندر يواصل تألقه في الملاعب السويسرية.. من هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل اللاعب صاحب الأصول المصرية، نوي ليندر، تألقه في الملاعب السويسرية مع فريق نادي نيوشاتل زاماكس.

وسجل ليندر هدفا في فوز فريق نيوشاتل على تيسينو بنتيجة 2-0، ضمن مواجهات الدوري السويسري تحت 17 عاما على ستاد "لا مالاديير".

وولد نوي لأب وأم سويسريين، لكن لديه أصول مصرية من جهة الأب، حيث يدعى جد اللاعب، معمر أبو ساحلي، وتعود أصوله في مصر إلي مدينة الأقصر (توفي في القاهرة)، ويمتلك 16 عاما.

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