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بقرار السيسي.. وزير الرياضة يوجه بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات بالبدء فورا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وجاء ذلك، في ضوء قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالاشارة، إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالي والإداري، لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويأتى ذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية فضلا عن وضع إطار محكم لكافة مفرداتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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