بقرار السيسي.. وزير الرياضة يوجه بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وجاء ذلك، في ضوء قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالاشارة، إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالي والإداري، لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويأتى ذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية فضلا عن وضع إطار محكم لكافة مفرداتها.

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