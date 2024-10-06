"افتكروا أنه شتمني".. مجاهد يكشف ما فعله شيكابالا وتسبب في إيقافه 8 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، سبب إيقاف محمود عبدالرازق، شيكابالا قائد فريق الزمالك، في عهده لمدة 8 مباريات.

قال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "وقت تسليم درع الدوري موسم 2021 شيكابالا قالي أنت أهلاوي، وتم تفسير ما قاله بشكل خاطئ بالطبع.

أضاف: "مراقب المباراة والحكم كتبوا في التقرير إنه شتمني عشان كدة أتوقف لمدة 8 مباريات".

وأكمل: "أنا أهلاوي وكنت بروح أحضر المباريات في التالتة شمال، ومينفعش لما أكون مسئول في مكان أقف في صف فريق معين، وأيضا أنا مش ضد النادي الأهلي ومش منطقي أصلًا".

وأوضح: "محدش يقدر يبقا ضد الأهلي ولا ضد الزمالك بل بيحكمني أمور وقرارات تكون في المصلحة العامة".

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