"مجانا".. موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد فاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب نيابو ناشيونال.

3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وأعلنت 3 قنوات عن الحصول على حقوق بث مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا، أون تايم سبورتس، وإم بي سي مصر 2، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة.

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