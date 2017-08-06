شكرا لقرائتكم محلل سعودي يغلق هاتفه بوجه مذيع الجزيرة على الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق المحلل الاستراتيجي السعودي أنور عشقي هاتفه في وجه مذيع قناة الجزيرة محمود مراد واعتذر عن استكمال حلقة برنامج سباق الأخبار مساء أمس السبت.

وكان عشقي قد أجرى مداخلة على قناة الجزيرة الإخبارية للتعليق على بعض القضايا المثارة على الساحة والمتعلقة بالأزمة القطرية، إلا أن عشقي اعتذر عن استكمال المقابلة وأغلق هاتفه في وجه مذيع الجزيرة.

وقال عشقي، يمكنني أن أجيب عن أي تصريحات، لكن بعد أن تتوقف الجزيرة عن التحريض وبث الفرقة بين الشعوب العربية.













