شكرا لمتابعة خبر عن استقبال أبناء الوطن العائدين من جنيف بعد تحقيقهم عدة ميداليات بمعرض الاختراعات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد أبناء الوطن العائدين من جنيف، استقبال حافل بعد تحقيقهم العديد من الميداليات في معرض الاختراعات الدولي بجنيف.

ووصل أبناء المملكة إلى أرض الوطن بعد تحقيقهم العديد من الميداليات في معرض جنيف للاختراعات، حيث أخذوا يرددون النشيد الوطني.

وحصد عدد من طلاب وطالبات جامعة جدة ميداليات ذهبية وبرونزية ضمن فعاليات المعرض الدولي الـ50 للاختراعات بجنيف 2025، وذلك عن مشروعاتهم المشاركة في مجال الابتكار والاختراع.