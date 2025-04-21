شكرا لمتابعة خبر عن باكستان تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لمدة 90 يومًا للسياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكَّدَ وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقفي، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى باكستان، بموجب قرارٍ يسمح لهم بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً لأغراض السياحة.

جاء هذا الإعلان عقب لقاءٍ جمع محسن نقفي والسفير السعودي نواف بن سعيد المالكي في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

القرار الجديد يهدف إلى تسهيل التنقل بين البلدين، ويُعدّ خطوة هامة نحو تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي. كما ناقش الطرفان التعاون في مجال إنفاذ القانون، حيث أشار نقفي إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات والجريمة.