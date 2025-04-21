شكرا لمتابعة خبر عن العمار يروي قصة عم استولى على ميراث بنات أخيه بـ الوكالة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي عبدالإله العمار، عن قصة مؤثرة لامرأة فقدت حقها في الميراث بعد أن استغل عمها “وكالة الورثة” التي وقّعنها له طواعية.

وقال العمار، خلال ظهوره في برنامج “الشارع السعودي”، إن القصة بدأت بعد وفاة والد الفتيات، حيث طلب العم منهن وكالة لإنهاء بعض الإجراءات، فوافقن ومنحنه وكالة ورثة.

وأضاف: “بعد فترة، طلب منهن الحضور إلى كتابة العدل، وهناك فوجئن بأنهن يُفرغن عقارًا كبيرًا باسمه، بحجة تسهيل الإجراءات، وكرر الأمر لاحقًا مع أكثر من عقار”.

وأوضح أن العم بدأ يماطل في توضيح مصير هذه الأملاك، إلى أن واجههن صراحة بقوله: “ما لكم عندي شيء”.

وأشار العمار إلى أن “القانون للأسف ليس في صالح الورثة في مثل هذه الحالة، لأنهن أفرغن العقارات طواعية وبإرادتهن”.

واختتم بقوله: “مع اشتداد المرض على العم، أخبر أبناءه بأن العقارات تعود إلى بنات أخيه، لكن بعد وفاته، أنكر الأبناء حق البنات، وساروا على درب والدهم”.