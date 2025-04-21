شكرا لمتابعة خبر عن محامي يوضح: هل تُنفذ وصية الميت إذا كانت تخالف التقسيم الشرعي للورث.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد المحامي عبدالإله العمار، عن استفسار حول وصية الميت هل تُطبق إذا كانت تخالف التقسيم الشرعي للورث .

وقال “العمار” خلال لقاءه ببرنامج الشارع السعودي: ” نظام الأحوال الشخصية بين الحكم في هذه الحالة، والأصل أنه لا قسمة لوارث، فعندما يكون هناك شخص له نصيب شرعي، فلا وصية له”.

وأضاف:”لكن إذا كان المورث أوصى في وصيته لهذا الوارث الذي سيكون اسمه في صك حصر الورثة فهنا يكون الحال على عدة أشكال، الشكل الأول أن بقية الورثة يوافقون على تنفيذ هذه الوصية، أو أن بعضهم يوافق وبعضهم يرفض، فيتم تنفيذ الوصية في نصيب من وافق فقط.

وتابع: “أما من لم يوافق يستلم حقه من التركة كاملا بدون نقص، والحالة الثالثة أن يرفض الجميع أن يكون لهذا الوارث حق من التركة بموجب الوصية وبذلك لا يأخذ شيء زائد عن نصيبه من التركة”.