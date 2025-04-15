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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 32 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 32 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 32 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 31 درجة مئوية.
- الرياض 31 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 26 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- بريدة 28 درجة مئوية.
- حائل 24 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 21 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 33 درجة مئوية.
- الخرج 32 درجة مئوية.
- المجمعة 27 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 29 درجة مئوية.
- شرورة 39 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 32 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 31 درجة مئوية.
- الرياض 31 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 26 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- بريدة 28 درجة مئوية.
- حائل 24 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 21 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 33 درجة مئوية.
- الخرج 32 درجة مئوية.
- المجمعة 27 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 29 درجة مئوية.
- شرورة 39 درجة مئوية.