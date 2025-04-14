شهادة حلال شرط لاستيراد 5 منتجات غذائية

ألزمت هيئة الغذاء والدواء، مستوردي المنتجات الغذائية، بضرورة الحصول على شهادة حلال من المركز السعودي «حلال» على 5 منتجات، ويتضمن الإلزام المنتجات الغذائية المركبة التي يدخل في تركيبها -بأي نسبة- شيء من اللحوم ومنتجاتها ومستخلصاتها، والشحوم والجلاتين، والكولاجين، والأنفحة الحيوانية، والأنزيمات من المصادر الحيوانية، ويأتي إلزام الهيئة للمستوردين بذلك، في إطار جهود تعزيز الوعي بمتطلبات الحصول على شهادة حلال، لضمان تطبيق المعايير المعتمدة بشكل دقيق، ولتقليل الالتباس حول المنتجات المركبة التي تتطلب شهادة حلال.

زيوت أو دهون

ووفقًا للهيئة فإن المنتجات التي يشملها الإلزام هي الحليب والألبان ومنتجاتها وأشباهها، في حالة إضافة زيوت أو دهون أو منفحة حيوانية أو أي مكون من أصل حيواني على المنتج، ويستثنى من ذلك مصل اللبن، الحليب، الزبدة، الدهون المشتقة من الحليب، أو في حال احتوى غلاف المنتج على علامة حلال، كما يشمل الإلزام منتجات العجائن، متى أدخل في تصنيعها مكونات ذات أصل حيواني، مثل الزيوت والدهون الحيوانية أو أي مكون من أصل حيواني، يستثنى من ذلك مصل اللبن، الحليب، الزبدة، الدهون المشتقة من الحليب في حال توضيحها، إضافة إلى الحلويات والشوكولاتة إذا دخل في تصنيعها أحد المكونات ذات أصل حيواني مثل الجيلاتين أو الكولاجين أو الدهون والزيوت الحيوانية، أو أي مضافات من أصل حيواني، يستثنى من ذلك مصل اللبن، الحليب، الزبدة، الدهون المشتقة من الحليب «في حال تم توضيحها».

الجيلاتين والكولاجين

شمل الإلزام المثلجات، متى دخل في تصنيعها أحد المكونات ذات أصل حيواني مثل الجيلاتين أو الكولاجين أو الدهون والزيوت الحيوانية، أو أي مضافات من أصل حيواني، يستثنى من ذلك مصل اللبن، الحليب، الزبدة، الدهون المشتقة من الحليب (في حال تم توضيحها) إلى جانب ذلك تأتي الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، والتي ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المنتجات.

ويسعى مركز حلال إلى أن يكون مرجعًا للأغذية والمنتجات الموثوقة، ويقدم خدمات كثيرة، بدءًا من منح شهادات حلال للمنشآت والمنتجات، والاعتراف بالجهات التي تصدر شهادات حلال، وإجراء الدراسات والبحوث بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتأسيس مركز لتدريب وتطوير الجهات التي يتم منحها الشهادات.

3 محاور

ترتكز إستراتيجية مركز حلال على ثلاثة محاور؛ يتمثل الأول في «الالتزام المحلي التام» عبر تأكيد التزام المنتجات المستوردة بمتطلبات الحلال للحوم والدواجن والأغذية، وتطوير مواصفات الحلال والجودة للمنتجات الأخرى كمستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية. أما المحور الثاني فهو أن يكون مركز حلال «ممثل حلال عالميًا» من خلال تأهيل المنتجات والخدمات اللوجستية المحلية والعالمية، والارتباط مع الجهات ذات العلاقة الإسلامية وغير الإسلامية، فيما يشمل المحور الثالث «تطور الاقتصاد من خلال حلال» بتسريع أداء الاقتصاد من خلال إنشاء منطقة حلال، وتطوير الموظفين من خلال استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة.

منتجات تتطلب شهادة حلال

الحليب والألبان ومنتجاتها وأشباهها

منتجات العجائن

الحلويات والشوكولاتة

المثلجات

الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.