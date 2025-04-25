ريم البارودي توجه رسالة لهؤلاء : " يحرق قلوبكم "

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ريم البارودي، رسالة الأشخاص الذين يسممون الكلاب في الشوارع، وفي التفاصيل كتبت البارودي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني آدم يحط سم في الأكل لكلاب الشارع إلهي تتسمم في حياتك وأيديك تتشل.

كلاب كبيرة وصغيرة لسه عادي عندكم بيعملوا ايه يعني الله يخربيتكم ويحرق قلوبكم ده إيه ده مختلين قلوب بلا رحمة حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان آخر ظهور لريم البارودي في عزاء هند محمد علي، زوجة الممثل المصري نضال الشافعي، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، حيث توافد عدد كبير من أهل الوسط الفني لتقديم واجب العزاء.