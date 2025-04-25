ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر حسني عن سبب غيابه عن حفل زفاف المنتج هشام جمال والممثلة ليلى أحمد زاهر.

وفي التفاصيل كتب حسني على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مليون مبرووووووووك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، محشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر فعلا كان نفسي أكون معكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب وعقبال باقي البنات يا زاااااااهر عارف إحساسك".

من ناحية أخرى يضع حسني، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، الذي يضم العديد من الأغنيات المنوعة، وقد تعامل حسني في ألبومه المنتظر، مع مجموعة من الشعراء، نذكر منهم رمضان محمد، أحمد المالكي وعليم، وتعامل في الألحان مع الفنانين عمرو الشاذلي ورامي جمال، وغيرهما.

وسيتم إطلاق أغنيات الألبوم الغنائي الجديد على طريقة السينغل، إذ سيطلق تامر حسني أغنية جديدة من الألبوم كل أسبوع.

ومن المتوقع إطلاق الألبوم بالتزامن مع إطلاق فيلم تامر حسني الجديد "ريستارت"، أو خلال فصل الصيف المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى أحمد زاهر إلى العلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.