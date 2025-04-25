اخبار الخليج

الخليج اليوم .. منصب جديد لتركي آل الشيخ في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. منصب جديد لتركي آل الشيخ في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة برئاسة المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

 

 

وبحسب بيان نشرته اللجنة على صفحتها بفيسبوك اليوم الخميس، "الرئيس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الإنتخابية 2024 - 2028 برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ".

 

 

وعلق "آل الشيخ" على القرار، معربا عن شكره للملك سلمان وولي عهد الأمير على ثقتهما.

وكتب آل الشيخ على حسابه بفيسبوك: "خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد قائدنا الملهم عراب الرؤية على الثقة الكريمة بتعييني رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة. سائلا المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

 

 

وأعرب "آل الشيخ"، عن "الشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".

 

يذكر أن تركي آل الشيخ، بتولى كذلك رئاسة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا