الخليج اليوم .. منصب جديد لتركي آل الشيخ في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة برئاسة المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وبحسب بيان نشرته اللجنة على صفحتها بفيسبوك اليوم الخميس، "الرئيس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الإنتخابية 2024 - 2028 برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ".

وعلق "آل الشيخ" على القرار، معربا عن شكره للملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان على ثقتهما.

وكتب آل الشيخ على حسابه بفيسبوك: "خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد قائدنا الملهم عراب الرؤية على الثقة الكريمة بتعييني رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة. سائلا المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

وأعرب "آل الشيخ"، عن "الشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".

يذكر أن تركي آل الشيخ، بتولى كذلك رئاسة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.