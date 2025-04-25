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ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

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ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال البيت الأبيض ، مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ جولة رسمية إلى منطقة الشرق الأوسط بين 13 إلى 16 مايو القادم ، وتشكل المملكة العربية وقطر والإمارات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت ، إن ترامب سيجري زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 إلى 16 مايو المقبل، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025.

المصدر : وكالات

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