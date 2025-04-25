اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا في موسكو.. وباء يهدد العالم 

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك «Rospotrebnadzor»، اكتشاف إصابة بالكوليرا في ضواحي موسكو، إذ ذكرت الهيئة أنه جرى تشخيص الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 40 عامًا كان قد سافر إلى الهند، وبعد عودته، شعر بتوعك شديد لتظهر الفحوصات أنه مصاب بالكوليرا، وجرى عزله وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

واكتشاف الإصابة في موسكو أمر بالغ الخطورة، ويثير القلق حول ارتفاع نسب الإصابة عالميًا، خاصة أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من تزايد الحالات، خاصة بجنوب السودان وإفريقيا.

معلومات عن مرض الكوليرا

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هي عدوى حادة تؤدي إلى إسهال مائي حاد بسبب بكتيريا ضمة الكوليرا التي تنتقل عبر الأطعمة أو المياه الملوثة، وفي الحالات الحادة، يمكن أن يكون المرض مميتًا في غضون ساعات إذا لم يُعالج، ورغم أن الكثير من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، فإنهم يظلون مصدرًا للعدوى.

أعراض الإصابة بالكوليرا

الإسهال المائي الحاد الذي قد يؤدي إلى جفاف شديد.

الحمى.

آلام العضلات في الحالات الأقل شدة.

علاج مرض الكوليرا

يمكن علاج معظم الحالات عبر محلول تعويض السوائل بالفم، بينما تتطلب الحالات الحادة، العلاج عن طريق الوريد وتقديم المضادات الحيوية.

الوقاية من مرض الكوليرا

توفير مياه نظيفة

تعد المياه النظيفة من الأساسيات الرئيسية للوقاية من الكوليرا، ويجب أن تكون المياه المعروضة للاستهلاك آمنة من الملوثات، ويجب تجنب شرب المياه الملوثة.

يجب التأكد من أن مياه الشرب يتم معالجتها بشكل مناسب عبر الغليان أو التصفية أو استخدام أجهزة تنقية المياه.

الصرف الصحي والنظافة الشخصية

يجب التأكد من وجود أنظمة صرف صحي فعالة لمنع تلوث المياه، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام.

إعداد الطعام بشكل صحي

يجب طهي الطعام جيدًا، خاصة الأطعمة البحرية والخضروات النيئة، ينبغي غسل الخضروات والفواكه جيدًا باستخدام مياه نظيفة.

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي جرى تخزينها في ظروف غير صحية.

التطعيم ضد الكوليرا

في بعض المناطق التي تشهد تفشيًا للكوليرا، قد يُوصى بتلقي اللقاح المضاد للكوليرا كإجراء وقائي، ويُعطى اللقاح عن طريق الفم، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

التوعية المجتمعية

نشر الوعي في المجتمعات حول أهمية النظافة الشخصية والغذائية، يعتبر من العوامل الرئيسية في مكافحة تفشي المرض.

توعية السكان حول كيفية تجنب تناول الأطعمة الملوثة، وتعليمهم كيفية التخلص من الفضلات بشكل آمن يعد أمرًا أساسيًا للحد من العدوى.

التعامل مع تفشي المرض

في حال اكتشاف تفشي الكوليرا، يجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات سريعة مثل فرض قيود على تحركات الأشخاص في المناطق المتضررة، وتقديم علاج عاجل للمرضى، وضمان توزيع وسائل الوقاية مثل محاليل تعويض السوائل، والأدوية المناسبة، والتطعيم الوقائي في بعض الحالات.

التقرير العالمي حول الكوليرا

ومن 1 يناير حتى 30 مارس 2025، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 116,574 حالة كوليرا و1514 حالة وفاة من 25 دولة في 3 مناطق. وكانت المنطقة الأفريقية هي الأكثر تضررًا، تليها منطقة شرق المتوسط و جنوب شرق آسيا.

وفي مارس 2025، جرى تسجيل 32,985 حالة جديدة عالميا، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بشهر فبراير، ورغم هذا الانخفاض، جرى تسجيل 517 حالة وفاة، ما يبرز خطورة هذا المرض.